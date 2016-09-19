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Россия вновь бомбит население Алеппо

Россия вновь бомбит население Алеппо
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, правительство Сирии заявило о прекращении перемирия, начав бомбардировки Алеппо при поддержке российской авиации. Недельный режим прекращения огня прекратился, а дипломатическое соглашение, достигнутое между РФ и США неделю назад в Женеве – провалилось.

Как заявляют правозащитные организации, их мониторинговые миссии в Сирии и Алеппо в частности заявили, что город и его окрестности подверглись бомбардировкам самолетов, которые точно идентифицировать не удалось – они похожи и на российские, и на сирийские. Мониторинговая миссия сообщила, что «войска Башара Асада поддерживаются Москвой, и, вероятно, бомбардировка была вновь проведена самолетами российских ВВС».

Генеральный секретарь США Джон Керри сегодня заявил, что «перемирие было объявлено слишком рано, ни одна из сторон, а также Россия и ООН, не могу обеспечить выполнения соглашения о прекращении огня». Также Вашингтон заявил, что он борется за продление перемирия, призывая РФ объяснить ситуацию. РФ и США должны были провести переговоры по этому вопросу сегодня в Нью-Йорке, однако они не состоялись, поскольку войска Башара Асада официально заявили, что больше не будут соблюдать соглашение о прекращении огня.

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