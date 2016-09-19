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Перемир’я в Сирії провалилось

Перемир’я в Сирії провалилось
Речники сирійської урядової армії сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, офіційно повідомили, що більше не будуть дотримуватись режиму припинення вогню, - про це інформує replyua.net з посиланням на інформаційний портал Лента.ру.

Так, за словами сирійських військових, вся відповідальність за зрив мирних домовленостей лежить цілком і повністю на опозиційних військах і терористах. Перемир’я давало реальний шанс припинити кровопролиття, проте «бандформування» не виконали жодного пункту домовленостей, - заявили у президента держави Башара аль-Асада. Крім того, урядова сторона наголосила, що опозиція порушувала режим припинення вогню не менше трьохсот разів. Раніше про зрив мирних ініціатив заявили і представники опозиції. За їх словами, строк, на який встановлювався режим припинення вогню, сплив, а гуманітарну допомогу так і не було доставлено до оточеного міста Алеппо.

Нагадаємо, про встановлення режиму повного припинення вогню домовились в Женеві дев’ятого вересня поточного року Джон Керрі та Сергій Лавров. Перемир’я мало початись з дванадцятого вересня, проте, незважаючи на численні заяви всіх сторін конфлікту, реального «режиму тиші» забезпечити так і не вдалось.

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