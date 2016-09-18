Кремль: США помогает ИГИЛ

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Москва усиливает свое давление на Вашингтон, заявляя, что бомбардировки США в Сирии «ставят соглашение о перемирии под угрозу срыва», чуть ли не обвиняя американскую сторону в содействии террористам.
Напоминаем, что вчера американские бомбардировщики совершили несколько авиаударов по городу Дейр аль-Зор, расположенному восточной части страны, в результате чего погибли 62 солдата правительственных войск Сирии, которые находились в этом районе в момент атаки. США заявили, что не знали об их присутствии в районе проведения операции против боевиков "Исламского государства" и прекратили бомбардировку, как только получили информацию об этом. Дипломатический конфликт усилился после того, как всплеск насилия начался в сирийском городе Алеппо. На севере населенного пункта также началась бомбардировка, несколько сотен повстанцев были эвакуированы.
Напоминаем, что режим прекращения огня был объявлен в Сирии в прошлый понедельник после захода солнца. Перемирие стало результатом долгих и сложных переговоров воюющих сторон, в первую очередь – России и США, однако многие не верят в то, что оно будет долгим – предыдущее продлилось всего пять дней.
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