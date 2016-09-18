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США бомбардирует правительственные войска в Сирии

США бомбардирует правительственные войска в Сирии
Информационное агентство BBC сегодня сообщает о том, что ВВС США провели бомбардировку восточных районов Сирии, что привело к гибели 62 военнослужащих регулярных правительственных войск Башара Асада.

Как передает replyua.net, Россия резко раскритиковала воздушные атаки Соединенных Штатов Америки, совершенные сегодня на востоке Сирии, заявив, что «эти действия ставят под угрозу и без того хрупкое перемирие в регионе, с момента оглашения которого еще не прошло и недели». Официальные лица США заявили, что, согласно их разведывательной информации, в районах, по которым были нанесены авиаудары, находились боевики организации «Исламское государство», а о нахождении там правительственных войск они не знали. США выразило «глубокие соболезнования» в связи с этими «непреднамеренными убийствами» сирийских военных. Также американское военное командование объяснило, что, как только они получили информацию о сирийском присутствии в регионе, бомбардировки были прекращены.

Напоминаем, что вчера западные СМИ сообщали о том, что обе воюющие стороны в Сирии – и правительство, и повстанцы, обвиняю друг друга в нарушении режима прекращения огня и сомневаются в том, что это перемирие будет долгим.

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