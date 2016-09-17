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Перемирие в Сирии под угрозой срыва

Перемирие в Сирии под угрозой срыва
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министерство обороны РФ и сирийский повстанцы заявляют, что «режим прекращения огня становится очень шатким и может быть нарушен в любой момент».

Как известно, перемирие в Сирии началось в прошедший понедельник после захода солнца, и является результатом переговоров между РФ и США. Обе стороны сомневаются в его перспективах – по всей территории страны случаются акты насилия, поставки гуманитарных грузов в отдельные районы все еще невозможны, а правительство Башара Асада и повстанцы обвиняют друг друга в невыполнении его условий. Министерство обороны РФ сегодня заявило, что режим прекращения огня был нарушен повстанцами 199 раз, а также добавило, что ответственность за вероятный крах перемирия будет лежать на Соединенных Штатах Америки.

Также сегодня Владимир Путин заявил, что он «сомневается в намерениях США придерживаться условий перемирия, несмотря на то, что он полагал, что в прекращении огня заинтересованы все стороны и соглашение было полностью достигнуто». Повстанцы, в свою очередь, заявляют, что они неохотно согласились на заведомо невыгодную для них сделку, однако ее условий не нарушают, а также добавили, что заинтересованы в перемирии в первую очередь потому, что отдельные районы страны очень нуждаются в поставках гуманитарной помощи. По мнению сирийских повстанцев, вина в срыве перемирия лежит на России.

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