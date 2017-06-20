В Ізраїлі розшифрували записку, якій 2600 років

На керамічному уламку, який був знайдений в місті Арад (Ізраїль) ще в 1960-х роках, вчені з університету Тель-Авіва виявили невідомий текст, інформує replyua.net з посиланням на ВВС. Арад, на місці якого була зроблена знахідка, використовувався як військовий форпост. Напис на лицьовій стороні містить службові записи і облік військових фінансів.
До недавнього часу одна зі сторін черепка вважалася порожньою. Зміст зворотньої частини вдалося розпізнати лише зараз за допомогою нової системи сканування. На невидимій оку стороні послання автор пише про постачання масла і просить прислати вина для потреб гарнізону. Як можна зрозуміти з тексту, в шостому столітті до нашої ери чиновник, який відповідає за забезпечення в гарнізоні в Араді, повинен був отримати провіант. Разом з маслом і борошном було відправлено та супровідний лист на керамічному фрагменті.
Передбачається, що адресатом послання був офіцер логістики по імені Еліша бен-Ошаяху, а автором - хтось Хананіяху їх міста Беер-Шева. Лист починається з дружнього вітання: «Твій друг Хананіяху (справжнім) посилає привіт вам (Еліашіву і вашій родині) і так благославіть вас Бог». Далі йде згадка про квитанції, відправленої автором з Беер-Шева, прохання про пересилання срібла і масла, а також побажання не надсилати якийсь товар, найменування якого невиразно.