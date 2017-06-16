Израиль формирует вокруг себя мощное средиземноморское содружество, – Манн

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел второй саммит Израиль-Греция-Кипр в греческих Салониках. Связи между этими странами существенно укрепились после разрыва отношений с Турцией, которая раньше была стратегическим партнером Израиля в средиземноморье. В свое время туркам было предложено объединиться с Египтом, Грецией, Италией и Кипром вокруг Израиля, чтобы создать свое восточно-средиземноморское содружество. Об этом в Facebook сообщает популярный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, интерес к этому проявила и Франция, а Италия даже консультировалась в ЕС, чтобы проверить как к этому отнесутся лидеры Европы. Однако тогда – в 2007 году – из-за Египта и Турции эта идея провалилась, да и споры серьезные вызывало лидерство, так как на роль лидера претендовала Турция. После того, как Турция покинула вообще европейский лагерь и присоединилась к Ирану и России, об участии Турции уже больше не говорят.
Соломон Манн отмечает, что взаимопонимание Израиля, Греции и Кипра теперь скреплено идеей газопровода, который в 2019-21 гг. должен будет соединить Израиль-Кипр-Грецию и Италию. Также Израиль надеется заинтересовать в этой идее Египет, Болгарию и Италию. Проекты средиземноморского содружества давно будоражат умы региональных лидеров, теперь этой идее нашлось реальное подкрепление. Пока что заключены военные, технические и политические соглашения, рукой подать до экономических.