Соломон Манн: плохая и хорошая новость для экономики Израиля

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что пришла плохая и хорошая новость для экономики Израиля.
По словам Соломона Манна, шекель снова укрепился относительно доллара и евро. Это очень плохо так как доходы экспортеров и конкурентоспособность экспорта падают. Шекель, который еще год назад один раз преодолел отметку 4 шекеля за доллар, уже укрепился до 3,5 и продолжает расти. Центробанк Израиля делает все возможное, чтобы снизить курс национальной валюты, но несмотря на мощные шекелевые интервенции и валютный запас пошедший на вторую сотню миллиардов долларов, рост шекеля никак не удается остановить.
«Хорошие новости тоже не заставили себя долго ждать: всемирно известная фирма «Ормат», занимающаяся геотермальными электостанциями, выиграла конкурс на работу с Калифорнийской общественной электрической компанией. Это означает многолетний контракт не менее чем на 95 миллионов долларов ежегодно, что серьезно укрепит экономику Израиля», – отметил Соломон Манн.