Манн: Украина сделала шаг к примирению с Израилем

Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что спустя шесть недель после дипломатического удара, который нанесли Израилю ряд стран, включая Украину и Великобританию, эти страны сделали несколько шагов в сторону примирения и ослабления ущерба Израилю от безумного голосования в Совбезе ООН.
«Великобритания блокировала в совете ЕС результаты враждебной Израилю парижской конференции и сделала несколько произраильских заявлений, а Украина видимо переосмыслила свой враждебный тон и сменила вектор на более приемлемый. Так, по крайней мере считают сотрудники МИД Израиля после личного звонка президента Петра Порошенко премьеру Натаниягу, состоявшемся вчера вечером», – написал Соломон Манн.
По его словам, депутат Верховной Рады Александр Фельдман подал законопроект о переводе посольства Украины в Иерусалим и хотя мало кто верит, что в современной Украине такое возможно, это все таки какой-то дружественный шаг. «Источники в МИДах обеих стран утверждают, что предложение Петра Порошенко касается дезавуированию того вреда, который был нанесен антизраильской резолюцией Совбеза ООН. Насколько это соответствует истине – мы вскоре увидим», – резюмировал эксперт.