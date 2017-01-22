В Тель-Авиве киллер «убрал» двух представителей преступного мира

Израильские СМИ сообщают, что вчера в Тель-Авиве было совершено дерзкое двойное убийство, которые местные правоохранительные органы уже отнесли к «разборкам» в преступном мире. Киллер «убрал» двух мужчин на одной из улиц Тель-Авива, - передает replyua.net.
Как удалось выяснить следствию, преступник долго выжидал своих жертв в подъезде дома, а когда они появились, последовал за ними на автомобильную стоянку. После этого, заняв удобную для стрельбы позицию, он выстрелил обоим мужчинам в голову, а после чего скрылся. Местонахождение преступника все еще остается неизвестным, на месте происшествия работает специальная следственная группа.
По данным радио «Решет Бет», жертвами этого преступления стали двое мужчин, связанных с преступным миром – они оба ранее были судимы и имеют за плечами тюремные сроки. Киллеру не удалось убить их стразу – они были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями в голову, однако спустя некоторое время скончались. По неподтвержденной информации ранение получил еще один человек.