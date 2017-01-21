Манн: у Израиля появился надежный "ядерный зонтик"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке сообщает о новых противоракетных батареях в других ПВО, поступивших недавно на вооружение израильской армии, способных создать надежный «ядерный зонтик» над Израилем, - передает replyua.net.
Политический обозреватель сообщает, что противоракета «Хец-3» (Страла, Arrow) улучшенной модели (4а) с дальностью до двухсот километров встала на боевое дежурство. Он пишет: «Это первая из пяти батарей, которые должны обеспечить полный ядерный «зонтик» над Израилем».
Блогер подчеркивает, что не меньшее значение имеет и международное влияние системы Хец, чьи локаторы засекают баллистическую ракету уже за 800 км от верхней баллистической точки и наводят противоракету, синхронизируя траекторию. Он сообщает: «Южная Корея уже получила разрешение США на закупку у Израиля противоракет Хец-3 на сумму 1 миллиард долларов, что должно обеспечить ей защиту от северокорейской ядерной угрозы. Сделка проходит при участии концерна Boeing. Впереди контракт с Японией, который сведет на нет влияние диктатора Ким Чен Ына».