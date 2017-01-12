Министр обороны Израиля озвучил свои мысли в газете

В минувшую неделю министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью газете «Джерузалем пост» озвучил некоторые свои мысли. В частности, он считает, что Трамп – это тот человек, который сформирует на Ближнем Востоке международную антитеррористическую коалицию подобную той, что была создана США в1991 году во время «Бури в пустыне». Но, на этот раз в коалиции будут существенные изменения, связанные с вхождением сюда Израиля и ряда арабских стран. Сейчас большинство арабских лидеров понимают, времена конфронтации арабов с евреями прошли, а самую большую опасность представляют апологеты радикального ислама. Задачей альянса, который, как считает Либерман, будет создан Дональдом Трампом, станет не только уничтожение терроризма, но и способствование сближению арабов и палестинцев. Министр ратует за формирование «территории мира».
По информации replyua.net с ссылкой на Израильские источники, Либерман выразил надежду, что тяжёлая восьмилетнее противостояние с администрацией прежнего президента сменится формированием более конструктивных и деловых связей с нынешним главой Белого дома и поддержкой США в решении арабо – израильских проблем. В налаживании нормальной мирной жизни жителей обеих стран. Министр является сторонником и одним из инициаторов широкомасштабного возведения поселенческих блоков, а также и создания промышленной зоны для палестинцев. Неоднократно акцентировал внимание на возможную и желательную помощь в этом вопросе Белого дома.
Что касается недавнего теракта в Израиле, когда погибли четверо израильских военных, то здесь вина полностью лежит на зомбированных идеями исламского государства арабах. Такой вот фанатик и совершил этот террористический акт, взорвав себя вместе с машиной, которую направил в группу израильских военнослужащих. Министр призвал искоренять "эту заразу" всеми доступными методами. Касаясь дела Эльора Азарии, военнослужащего бригады «Кфир», обвиняемого в непредумышленном убийстве раненого террориста, Авигдор Либерман выразил своё мнение по поводу поданной апелляции на обвинительный приговор, который вынес военный суд. Он отметил, что в прошлом аналогичные дела заканчивались для обвиняемых отклонением апелляции.
Нисколько не скрывая своего отношения к обвиняемому и искренне желая помочь солдату, министр обороны порекомендовал искать более действенные пути решения данного вопроса и обратился к родным военнослужащего с предложением не подавать апелляцию.