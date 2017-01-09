Власти Израиля задержали 9 палестинцев по подозрению в организации теракта

The Guardian пишет, что власти Израиля задержали девять палестинцев, которые подозреваются в причастности к организации теракта в Иерусалиме вчера, в результате которого погибли четверо израильских солдат, - передает replyua.net.
Похороны погибших сегодня прошли со всеми почестями. Жертвами террористической атаки стали двадцатилетние три девушки и один парень: Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж, Шира Цур, и Эрез Орбах. Власти официально признали это нападение «терактом в форме наезда». Обах кроме гражданства Израиля имел также гражданство США. Отец Хаджадж заявил: «Это наши дети, мы посылаем их в армию, зная, что они могут не вернуться, но разве я когда-нибудь мог предположить, что такое может случиться с моей дочерью».
По данным израильских СМИ также в результате теракта ранения получили 17 человек. Совет безопасности ООН присоединился к другим мировым лидерам, осудив нападение. «Члены Совета безопасности ООН самым решительным образом осуждают теракт в Иерусалиме», - заявил представитель ООН.