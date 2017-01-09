Муждабаев: нельзя победить тех, за чьей спиной море

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал теракт, произошедший в воскресенье в Иерусалиме – палестинец с помощью грузовика раздавил четырех израильских военных, каждому из которых было не более 20 лет, - передает replyua.net.
Журналист пишет: «Вечная память погибшим. Ни государство Израиль, ни евреев победить нельзя. Много раз их пытались уничтожить, но не вышло, а теперь уже не выйдет никогда. Так же я думаю о своем народе. Нельзя победить тех, за чьей спиной море».
Как сообщалось ранее, власти Израиля признали, что преступление, совершенное палестинцем, является терактом, совершенным в виде наезда. По мнению местной полиции, палестинец мог выбрать именно этот способ, «вдохновившись» терактами в Берлине и Ницце. Также СМИ сообщат, что нападавший был застрелен на месте. Палестинские власти опознали в нем жителя Джебель Мукабер – района Восточного Иерусалима, расположенного рядом с местом, где произошла атака. В результате его действий были убиты четыре человека, ранения получили 16 человек.