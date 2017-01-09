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Сотник: у террористов нет ни вероисповедания, ни национальности

Сотник: у террористов нет ни вероисповедания, ни национальности
Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал теракт, произошедший вчера в Иерусалиме – палестинец, управляя грузовиком, врезался в израильских солдат на набережной, убив четырех человек, - передает replyua.net.

Сотник пишет: «У террористов нет ни вероисповедания, ни национальности. Они вообще - не люди». В результате теракта погибли три девушки и один парень. Одна из них – Яэль Якутиэль, имена остальных погибших пока не обнародованы – это нельзя делать, пока не сообщат об их гибели родственникам. Всем они умерли в возрасте 20 лет.

Съемки камер наблюдения, зафиксировавшие нападение, показали, что грузовик сдал назад с большой скоростью, врезавшись в группу израильских военных, прибывших в Иерусалим на экскурсию. Инцидент произошел на набережной в южной части Иерусалима. Власти Израиля уже официально назвали это нападение «терактом». Полиция подтвердила, что террорист был нейтрализован на месте происшествия – его застрелили солдаты, которые стали участниками инцидента. Экскурсовод, находившийся с бойцами, также открыл огонь.

Сотник: у террористов нет ни вероисповедания, ни национальности
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