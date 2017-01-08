Нетаньяху розповів подробиці теракту в Єрусалимі

Очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху розповів кореспондентам про деталі терористичного акту в Єрусалимі, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, в ізраїльській столиці відбувся кривавий теракт – чоловік в’їхав на вантажівці у натовп військових. Внаслідок інциденту чотири особи загинули, п'ятнадцять поранені. Поліція поки що розглядає всі можливі версії подій, проте найбільш імовірною правоохоронцям видається версія про терористичний акт.
Даючи свої коментарі з приводу інциденту, Нетаньяху заявив, що нападник, якого наразі вже вдалось ідентифікувати, був палестинцем і прихильником терористичного угруповання Ісламська держава. Тим не менш, поки що жодна з терористичних організацій не заявляла про свою причетність до події. Варто зауважити, що такий спосіб вчинення терористичних актів набуває все більшого поширення – дев’ятнадцятого грудня минулого року нападник в’їхав вантажівкою на різдвяний ярмарок у Берліні, спричинивши смерть більше десяти осіб. Раніше такий же інцидент стався у Ніцці під час святкування Дня взяття Бастилії – тоді загинули майже дев’яносто осіб.