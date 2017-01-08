Reuters пишет, что, едва оправившись от обвинений в получении взяток от двух известных бизнесменов Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала – его подозревают в сговоре с владельцем одного из крупнейших в Израиле СМИ, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Нетаньяху был дважды допрошен полицией в связи с получением им дорогих подарков. Его адвокат утверждает, что подарки он получил законно – ему их преподнесли друзья. Сегодня израильские СМИ обвиняют премьер-министра в сговоре с Едиотом Ахронотом, владельцем агентства «Noni Mozes». По словам прессы, дела у этого СМИ последнее время шли плохо, и ограничение вещания его конкурента, провластного телеканала «Hayom» значительно улучшило его состояние.
Когда именно состоялся разговор между Нетаньяху и Ахронотом, которого в Израиле называют «князем тьмы» неизвестно, однако некоторые полагают, что несколько месяцев назад. СМИ шокированы сообщениями об их сотрудничестве, ведь Нетаньяху неоднократно обвинял «Noni Mozes» в попытке подрыва его авторитета и перекручивании фактов в отношении его деятельности. Сегодня Нетаньяху опять раскритиковал СМИ, обвинив их в «направленной на него лично травле».