валюта
СпецтемаПутин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала

Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала
Reuters пишет, что, едва оправившись от обвинений в получении взяток от двух известных бизнесменов Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала – его подозревают в сговоре с владельцем одного из крупнейших в Израиле СМИ, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Нетаньяху был дважды допрошен полицией в связи с получением им дорогих подарков. Его адвокат утверждает, что подарки он получил законно – ему их преподнесли друзья. Сегодня израильские СМИ обвиняют премьер-министра в сговоре с Едиотом Ахронотом, владельцем агентства «Noni Mozes». По словам прессы, дела у этого СМИ последнее время шли плохо, и ограничение вещания его конкурента, провластного телеканала «Hayom» значительно улучшило его состояние.

Когда именно состоялся разговор между Нетаньяху и Ахронотом, которого в Израиле называют «князем тьмы» неизвестно, однако некоторые полагают, что несколько месяцев назад. СМИ шокированы сообщениями об их сотрудничестве, ведь Нетаньяху неоднократно обвинял «Noni Mozes» в попытке подрыва его авторитета и перекручивании фактов в отношении его деятельности. Сегодня Нетаньяху опять раскритиковал СМИ, обвинив их в «направленной на него лично травле».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер
Важное за сутки
08 янв 2017
27591

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что хакеры включили украинский гимн в одном из самых больших торговых центров Москвы.

08 янв 2017
11606

Блогер: То, что Фреймут дура и вопрос о ее честности и неподкупности снялся сам собой – не основной вывод

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в сети прошла информация, что наша наичестнейшая журналистка Ольга Фреймут снялась в российском сериале

Последние новости

Теракт в сирийском городе на границе с Турцией: число жертв растет

Нетаньяху розповів подробиці теракту в Єрусалимі

Сенаторы-республиканцы призывают Трампа признать доклады спецслужб

Уровень загрязнения воздуха в Китае достиг критического уровня

Манн: новый координатор спецслужб США поддерживает санкции против РФ

Манн: теракт в Иерусалиме - конец политической карьеры Либермана

НАТО увеличит число и масштабы военных операций по сдерживанию российской агрессии

Нетаньяху оказался в центре нового коррупционного скандала

Манн: Трамп добьется уважения США Россией

В 2017 году вся надежда на украинских дипломатов, так как европейцы будут активнее требовать отмены санкций с РФ

Мексику охватили массовые протесты

ИГИЛ совершила теракт в Багдаде

Манн: руководство ЦРУ нарывается на неприятности

Морозы и метель стали настоящими бедствиями для стран Европы

Граждане США и ЕС считают Третью мировую войну неизбежной

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне могут выделить 5 тысяч гектаров

Чадаев: путинская пропаганда была запущена в 2004 году после событий в Украине

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах

Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году

 Новости за день