Израиль урежет финансирование ООН на 6 миллионов долларов в 2017 году

Reuters пишет, что власти Израиля сегодня заявили, что урежут в текущем году финансирование для Организации Объединенных Наций на шесть миллионов долларов в знак протеста против резолюции Совета Безопасности ООН, принуждающей Израиль уничтожить все его поселения на территории Палестинкой автономии, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, США воздержались от голосования 23 декабря, что позволило Совету Безопасности ООН 15 голосами «за» принять резолюцию. Против нее проголосовали 14 стран. Израиль требовал он США использования права вето, однако Штаты не стали этого делать. Сегодня миссия Израиля в ООН заявила, что организация ведет себя как антиизраильская, в связи с чем, ее финансирование Израилем будет сокращено.
Посол Израиля в ООН заявил: «Со стороны Израиля было бы неразумно финансировать организацию, которая действует против него. ООН должна положить конец абсурдной реальности, единственной целью которой является поддержка стран, которая распространяет подстрекательство и антиизраильскую пропаганду». Также миссия Израиля в ООН заявила, что будет продвигать дальнейшие инициативы в направлении прекращения антиизраильской деятельности в ООН после того, как Дональд Трамп вступит в должность 20 января.
Как известно, палестинцы стремятся к созданию независимого государства на Западном берегу и в секторе Газа, а также в Восточном Иерусалиме. Израиль захватил эти территории в течение шестидневной войны в 1967 года. Большинство стран ООН расценивают действия Израиля по постройке на этих территориях своих поселений как незаконные и препятствующие миру.