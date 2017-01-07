Манн: Израилю следует как можно скорее выйти из позорных соглашений по соблюдению прав человека

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал скандал, разразившийся в Израиле из-за осуждения сержанта Эльора Азарии, застрелившего террориста, находившегося без сознания, - передает replyua.net.
Манн объясняет, что суть дела в следующем: сержант Азария, медбрат боевой антитеррористической группы, после обработки раны раненного террористом бойца, оказался в непосредственной близости с террористом, который лежал на земле после тяжелого ранения и приходил в себя. Рядом с ними находился начальник Азарии. Как только тот отвернулся, сержант застрелил террориста – это те факты, которые не оспаривает ни одна из сторон. Как сообщалось ранее в западных СМИ, ранения полученные террористом до того, как Азария его застрелил, были несовместимыми с жизнью, что засвидетельствовала патологоанатомическая экспертиза. Непосредственный начальник сержанта набросился на него с руганью и даже ударил, после чего приказал молчать об этом случае. Сослуживцы Азарии свидетельствовали, что тот неоднократно говорил, что «террорист не должен жить», что «всех их надо уничтожать, прежде чем они успеют нас убить».
Манн пишет: «В этом деле есть одна интересная деталь – по неизвестной причине в зоне теракта оказались агенты «правозащитной организации», которые все это действие снимали на камеру и таким образом сделали этот факт предметом разбирательства». По мнению блогера, именно на этот факт нужно обращать внимание, а следствие и политики все время выпускают его из виду. Манн сообщает: «Военная прокуратура, которая сразу взялась за это дело, подвергла солдата аресту и выдвинула обвинение в преднамеренном убийстве «подозреваемого в совершении теракта» с отягчающими обстоятельствами «заранее спланированное преступное действие, объясняемое чувством ненависти или вражды к убитому». Также Азарии вменяется «нарушение уставных требований и инструкций поведения военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей по пресечению террористического акта». Инкриминируемая статья предусматривает до 20 лет тюремного заключения».
Блогер сообщает, что суд тут же отверг обвинения прокуратуры, в результате чего они были переквалифицированы в «непреднамеренное убийство» и «нарушение уставных правил», в результате чего дело стало административным, а не уголовным, а самого Азарию освободили из-под стражи.
Манн продолжает: «Далее пошли грязные политические игры. Ультраправые и религиозные активисты стали в прессе и в социальных сетях давить на суд и изливать море грязи на судебную систему, на само государство Израиль, на действующее правительство и всячески возбуждать совершенно лишние страсти. Нечистоплотные политические деятели пытались вызвать недовольство населения тем, что дескать Азария – герой, его надо было наградить, а его судят», забывая о том, что в этой стране есть законы и все от премьер-министра до солдата обязаны их выполнять, даже если они категорически с этими законами не согласны. Конечно, отличились и левые активисты, обвинив Азарию чуть ли не в том, что он – убийца невинных. Море этого дикого абсурда слева и справа обрушилось в информационное пространство, разгоняя вражду и ненависть и не давая нормально и адекватно анализировать простому гражданину то, что происходит. В дело вмешалось и высшее командование, которое, не дождавшись даже выводов суда, объявило солдата виновным и стало плодить убийственно идиотские инструкции, по которым солдат должен сперва подождать, чтобы кого-то убили, и лишь потом стрелять. Слава Богу, правительство не дремало и отправило ретивого Министра обороны в отставку. Начальник генштаба быстро замолчал и по этой причине не был отправлен вслед за своим боссом».
Аналитик пишет, что защита Азарии избрала три версии, каждая из которых была разбита стороной обвинения и отвергнута судом: террорист уже был мертв, когда в него стрелял Азария; на теле террориста был пояс шахида, и сержант убил его, чтобы он не взорвал себя; сержант поступил правильно и по обстановке. Манн сообщает: «Также выяснилось, что Азария менял свои показания не менее 5 раз во время следствия. Суд более 30 раз уличал сержанта в даче заведомо ложных показаний, за что, учитывая нервное напряжение и тяжелый фон этого события, суд так и не привлек Азария к уголовной ответственности, хотя на деле в Израиле судьи очень жестоко карают тех подсудимых которые начинают хитрить и врать под присягой. В конечном итоге, военный суд вынес вердикт о том, что Азария виновен в «непредумышленном убийстве» и «недостойном поведении». Ариговор пока не вынесен, и он ожидается в ближайшее время».
По мнению блогера, действия суда и приговор абсолютно законны, однако его возмущают две вещи: «закон, который не позволяет солдатам просто уничтожать террориста совершившего теракт на месте, а значит ставит в опасность жизни законопослушных граждан и ретивость командования и военной прокуратуры, старающейся упечь солдата строже, чем того требует закон». Однако, больше всего, по его мнению, неприемлемо другое – разнузданные нападки на суд, судебную систему, правительство, которое вообще тут никакой роли не играет, от него требуют чуть ли не арестовать и линчевать судей – вся эта грязь и истерия достойны порицания и не вызывают ничего кроме отвращения. Манн добавляет: «Правительство совершенно обоснованно считает случай с сержантом Азарией проявлением несовершенства законодательной системы, то есть изъяном законодателей, а не судей. Первые действия уже предприняты: представитель правящей коалиции принесла прошение о помиловании осужденного Президенту страны Реувену Ривлину, который сможет помиловать Азарию сразу же как только будет оглашен приговор».
Манн резюмирует: «Конечно же, сержант Азария не герой, а нарушитель дисциплины, за что также пострадали и члены его команды, которые по-настоящему герои, ликвидировавшие террориста. Но в чем я согласен с недовольными, так это в том, что сержант Азария и не преступник. Преступника сделал из него несправедливый и подлый закон, который был принят не нынешним составом Кнессета, а является последствием принятия пакетов документов, на основании подписания международных обязывающих документов по «соблюдению прав человека». Израилю следует как можно скорее выйти из этих позорных соглашений и очистить свое законодательство от новомодных европейских плевелов.