Власти Израиля решили сократить взносы в ООН из-за скандальной резолюции

Официальный Тель-Авив принял решение, согласно которому будет сокращена сумма взносов Израиля в бюджет ООН, передает replyua.net. Таким образом власти этой страны прореагировали на принятую в данной организации резолюцию с критикой поселений в Палестине. В частности, в пресс-службе израильской дипломатической миссии сообщается, что Израиль приостанавливает выплачивать часть взносов в ООН, сумма которых составляет примерно 6 миллионов долларов в ответ на принятие членами Совбеза резолюции. 2334. Данная сумма выделяется в качестве источника финансирования антиизраильских групп. «Для Израиля удерживание таких агентств является неразумным», - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о том, что 14 из 15 членов Совбеза ООН, среди которых – Украина, отдали свои голоса за принятие резолюции. Единственной воздержавшейся страной оказались США, хотя они не использовали имеющееся у них право вето. Реакция властей Израиля на такие результаты голосования была молниеносной и весьма отрицательной. В частности, немалое количество израильских средств массовой информации распространило весьма критические материалы об Украине и ее руководстве.