Нетаньяху снова вызван на допрос из-за скандала с дорогими подарками

Дважды за несколько дней Биньямин Нетаньяху был вынужден отвечать на вопросы следователей из Иерусалима, информирует replyua.net со ссылкой на израильские источники.
Премьер-министра Израиля, а также членов его семьи подозревают в получении крупных подарков от бизнесменов, и стоимость этих презентов оценивается в несколько сотен тысяч шекелей. Однако источник отметил, что последний допрос проводился по менее серьезному следствию в отношении Нетаньяху. Подробности второго дела следствие пока не уточняет, однако в полиции заявили, что последний допрос может пролить свет на это дело. 2 января Нетаньяху был на допросе не меньше трех часов. Разрешение на такие действия было дано Авихаем Мандельблитом, генеральным прокурором Израиля.
По его словам, у следователей имеется достаточное количество доказательств для возбуждения уголовного дела против премьер-министра. Нужно отметить, что с Нетаньяху также была проведена встреча, во время которой полицейские предостерегли премьера в связи с подозрением в получении им крупных льгот.