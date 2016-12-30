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В СМИ Израиля Гройсмана назвали персоной нон грата

В СМИ Израиля Гройсмана назвали персоной нон грата
Сегодня на страницах израильской газеты «Макор Ришон» была опубликована большая аналитическая статья, написанная журналистом Цвики Кляйном. Как передает replyua.net, в материале речь шла о возникшем скандале между Киевом и Тель-Авивом в связи с голосованием украинской делегации в ООН за поддержу антиизраильской резолюции. Следует отметить, что на главной странице издания есть краткое содержание статьи с фотоизображением главы правительства Украины Владимира Гройсмана. К тому же, там есть подзаголовок «Персона нон грата». Кроме того, статья Кляйна содержит цитату израильского журналиста и аналитика по украинским вопросам Шимона Бримана, согласно которой Гройсман является жертвой данного голосования, хотя он приложил усилия, чтобы позиция Украины была изменена.

Израильский журналист отмечает, что решение о принятии антиизраильской резолюции было принято главой украинского государства Петром Порошенко после того, как он в телефонном режиме поговорил с американским вице-президентом Джо Байденом. Помимо этого, в статье автор упоминает озвученную на текущей неделе идею депутата ВР Александра Фельдмана перенести украинское посольство в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.
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