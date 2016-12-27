Манн: украинцы просто не понимают, под чем за них подписались Климкин и Порошенко

Соломон Манн на своей странице в Facebook сообщает о том, какие выводы можно сделать исходя из обсуждения его предыдущих постов о голосовании Украины в Совете Безопасности ООН за антиизраильскую резолюцию, а также об истории государства Израиль пользователями социальных сетей и его читателями, - передает replyua.net.
Манн: «Итак, подводя итоги нашего обсуждения, я пришел к выводу, дорогие друзья и подписчики, что вы в основном просто не понимаете под чем за вас расписались господа Порошенко, Климкин и их аппарат. Позвольте мне вам объяснить в двух словах, также как я ранее привел краткую историю вопроса в территориальном вопросе Израиля». Блогер объясняет: «Прежде всего: Государство Израиль существует на основании договорного права - декларации Бальфура, утвержденной несколькими странами, а также права международного, когда Лига Наций утвердила имеющийся de facto договор с решением проблемы. В отличие от Израиля, так называемое «государство Палестина» существует на основании решения ООН «о праве наций на самоопределение». А когда стало ясно что палестинцы - не нация, а просто часть арабского народа, уже имеющего свои 22 государства, были быстренько приняты несколько деклараций о «Праве народов на самоопределение».
Политолог подчеркивает: «Украина не просто проголосовала против Израиля – она проголосовала против себя, и на это существует целый ряд причин. Во-первых, она поставила «право народов на самоопределение» выше суверенитета существующей державы. Заметим: Россия именно этим правом и оправдывает захват Крыма. Референдум был? Был. Право народа на самоопределение Украина признает более важным, чем право государства? Признает. Так в чем вопрос? «Крым – ИХ». Во-вторых, голосуя за запрет народу селиться на своей земле, оформленной юридически, Украина тем самым отказала в легитимности всем тем украинцам, которые поселились в Крыму после 1954 года, а также отказала украинцам в праве селиться на территории Крыма и Донбасса в будущем. И в-третьих, голосуя против исторической и юридической преемственности решений государств, Украина подписала de facto исключительность права ООН решать все вопросы в мире, чего нет в уставе этой организации. Таким образом, Украина легитимизировала то, что никто не имеет права помогать Украине до тех пор, пока Россия не перестанет налагать вето на решения в Совете Безопасности ООН по Крыму и Донбассу».
Манн также добавляет: «Про то, чтобы назвать Иерусалим городом арабов, отдать Стену Плача мусульманам - я вообще не говорю, возможно, украинцы настолько ненавидят евреев, что готовы признать Иисуса мусульманином. Это даже и не важно. Но то, что Украина подгадила исключительно себе самой этим голосованием – это неоспоримо. Любая страна, находящаяся в тяжелом положении, должна больше думать о себе, чем о других – такой тяжелый закон мира, и корить умирающего от голода человека за то, что он продал голос за кусок хлеба, ни у кого не поднимется рука. Но что сказать о странах, таких как Ангола и Сенегал, которые получали от Израиля помощь, и вместо того чтобы просто воздержаться или не прийти на голосование проголосовали «за»? Украина не получала от Государства Израиль помощи, за исключением гуманитарной, и я не стану попрекать Украину помощью волонтеров, которые спасли не одну жизнь украинцев самолетами, гоняя в армию кровоостанавливающие пакеты, коагулянты и различные лекарства. Пусть это частное дело, за которое украинцы не должны быть благодарными - пусть! Но я напоминаю: Израиль удалился при голосовании вопроса о Крыме в 2014, а недавно присоединил свой голос к голосу Украины по Крыму, почему бы было и Украине не поступить так же? Просто не прийти ведь мог посол Украины? Попросить проголосовать после 20 января мог? Ведь Египет поступил так».
Политический обозреватель подчеркивает, что не стоит и искать оправдания у американцев. Он пишет: «Ни для кого не секрет, что Обама пер, как трактор, чтобы провести антиизраильскую резолюцию. Но ведь после 20 января все изменится. Дональд Трамп сказал, что вспомнить каждой стране, голосовавшей по этой резолюции, ее голос. Сенатор правящего республиканского большинства Линдси Грэм сказал, что будет бороться за отмену американской помощи всем странам, присоединившим свой голос к позорной резолюции. И каким умом думали ваши руководители, когда пошли на поводу уходящей администрации и наперекор власти, которая вот-вот придет?»
Манн подчеркивает: «Неужели после всего этого вы не понимаете, что власть снова нагнула украинцев, и на этот раз настолько сильно, что поссорила страну с самым сильным защитником – США и самым выгодным потенциальным партнером – Израилем. Вы можете стоять на своем и кричать, что все сделано правильно или вы можете испытывать горечь от того, что еврей больше не сносит покорно, когда вы вытираете об него ноги, а дает сдачи – это все не поможет делу. Единственный выход – это осознать что произошло, что натворила Украина и сделать правильный вывод. Мое отношение к украинцам и к нормальной части Украины не изменилось, но я конечно понимаю, что у многих из вас отношение к Израилю и евреям ухудшится, так как мы будем давать сдачи и очень болезненно. Однако я верю в то, что, в конечном итоге, Украина созреет для разговора с евреями и Израилем на равных, и когда-нибудь партнерство все-таки состоится».
Фактически, Украина оказалась в сложном политическом тупике. Климкин не делал никаких официальных заявлений на этот счет, однако именно такое мнение высказал его заместитель - выпутываться из этой ситуации придется, и будет это нелегко.