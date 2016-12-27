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Израиль призывает евреев, живущих во Франции, срочно покинуть страну

Израиль призывает евреев, живущих во Франции, срочно покинуть страну
Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, обратился с призывом ко всем евреям, которые эмигрировали во Францию, сообщает replyua.net со ссылкой на издание Haaretz.

«Поймите, что это не ваша земля и не ваша родная страна. Бегите из Франции, возвращайтесь обратно в Израиль. Если вы хотите оставаться евреями, и, если вы хотите, чтобы ими оставались и ваши внуки, немедленно покиньте Францию. Прошу вас совершить алию в Израиль», заявил министр. Такое заявление прозвучало сразу после того, как власти Франции объявили об урегулировании палестино-израильского конфликта. Ранее власти Израиля сделали заявление о том, что антиизраильская резолюция ООН станет не последним действием международного сообщества, направленным против Израиля.

Руководство страны считает, что Обама еще многое успеет натворить до того, как уйдет с поста президента, и к США также присоединится и Франция, где Олланд «доживает последние дни в должности президента». В Израиле не сомневаются, что Франция и США успеют реализовать антиизраильские планы до 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа.
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