Манн: страны Запада горько пожалеют о своем решении

Блогер Соломон Манн сообщает, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, официально обвинил администрацию Барака Обамы и Госсекретаря Джона Керри в организации и провоцировании антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН, - передает replyua.net.
Манн подчеркивает: «В администрации президента США и в аппарате госсекретаря это отвергают. Тем не менее – это и не важно. Важно то, что думает Израиль потому, что указания искать возможности расплаты за антиеврейскую резолюцию для всех, кто за нее голосовал, получили указания абсолютно все службы Израиля». Блогер также добавляет: «Адвокат Элайджа Фишелевич из Нью Йорка писал вчера в своем Twitter, что не хотел бы он оказаться теперь на месте Керри – ему теперь надо вести жизнь святого монаха, ибо на него нацелены теперь десятки адвокатских контор и частных сыскных агентств добровольцев ЭЙПАКа – произраильского лобби в США. Его все равно на чем-то поймают, и, возможно, ему больше не увидеть карьеры, что для пожилого человека очень болезненно».
Политический аналитик пишет, что многие его коллеги гадают, какую же месть прибережет Израиль для каждого из фигурантов этой беспрецедентной антиизраильской акции – ведь в последний раз такой приказ отдавался Голдой Меир против террористов, убивших израильских спортсменов. Он подчеркивает: «Конечно, речь не идет о физическом устранении, как это было тогда – Израиль не занимается террором. Но даже целые государства не застрахованы от неприятностей, ведь у каждой страны есть враги, есть проблемы и приобретать такого врага, как Израиль я не желаю никому. Например, вчера выяснилось, почему Египет забрал назад свой проект резолюции и не стал его выдвигать. Всем известно, что ас-Сиси дважды спасал от покушений Моссад. Так вот: оказалось, что Нетаньяху дал приказ спецслужбам прекратить информационное сотрудничество с Египтом, что сразу изменило точку зрения ас-Сиси на противоположную».
Манн пишет: «Непроверенные источники также сообщают, что взвешивается решение прекратить информационную поддержку спецслужб Франции, Англии и Германии, которая хоть и не голосовала за резолюцию, но публично ее одобрила. До сих пор добрая половина успехов европейских правоохранителей в борьбе с террором в Европе держалась на сведениях, поступающих из Израиля. Премьер Нетаньяху запретил министрам встречаться с представителями стран, голосовавших в Совете Безопасности ООН против Израиля до 20 января, когда к власти в США придет Трамп и с ним можно будет скоординировать меру ответа каждой стране, которая проявила свою открытую враждебность к Израилю». Журналист напоминает, что после убийства спортсменов в Мюнхене, Израиль показал всему миру, что больше не позволит убивать безнаказанно евреев – ни один из участников и организаторов преступления не ушел живым от карающей руки.
Манн резюмирует: «Я думаю, что сегодня наступил новый этап: Израиль на этот раз хочет показать миру, что не только убивать, но и топтать евреев безнаказанно никому не позволено, и урок этот должен быть действительно болезненным для каждого иначе не будет понимания того, что евреи вернулись в Страну Израиля и снова находятся под покровительством Всевышнего».
Напоминаем, что сегодня чрезвычайный и полномочный посол Маркиян Лубкивский относительно поддержки Украиной антиизраильской резолюции ООН заявил, что украинская дипломатия попала в ловушку, из которой сложно будет выбраться. Он подчеркнул, что причина голосования за эту резолюции для Украины в том, что у нее нет четкой внешнеполитической позиции, сбалансированной внешней политики. Фактически, проблем от этого голосования стоит ждать и Украине.