Политик: Украина может в любой момент воткнуть нож в спину

Украина поддержала антиизраильскую резолюцию, которую предложили, на минуточку, - Сенегал и Новая Зеландия! Своим голосованием дипломатия Украины уже в который раз села в калошу, продемонстрировав полный непрофессионализм, совершив и глупость, и предательство одновременно.
Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет общественный деятель и политик Дмитрий Спивак. По его словам, именно Израиль совсем недавно поддержал Украину в том же Совбезе ООН, проголосовав за резолюцию по Крыму. «Израиль всегда был союзником Украины в том, что касается агрессии России. Москва давила на него, но он позицию не менял, хотя и имеет тесные связи с РФ. Израиль мог и дальше помогать Украине, но какие-то умники приняли страшное решение, из-за которого израильские власти в шоке», пишет Спивак.
По мнению политика, теперь Израиль не знает, как ему выстраивать отношения с государством, которое в любой момент может воткнуть нож в спину. Ошибка с Израилем, по мнению Спивака, будет иметь самые негативные последствия для Киева.