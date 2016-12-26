Власти Израиля сделали громкое заявление о бойкоте Украины

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приказал руководителям министерств страны не посещать Украину и те страны, которые своим голосованием поддержали принятие в Совбезе ООН резолюции, в которой подвергается осуждению процесс строительства на территории Палестины новых израильских поселений. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространил 9 канал Израиля. Сообщается, что данное заявление премьер-министр Израиля озвучил в ходе заседания Кабмина страны по военно-политическим вопросам.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить только через мирные средства. По мнению украинских дипломатов, принятый текст резолюции является сбалансированным.
Накануне Нитаньяху потребовал от послов двенадцати стран-членов Совбеза ООН, проголосовавших за нашумевшую резолюцию, прибыть в МИД. Как отмечают журналисты, данное решение было принято в день Рождества по григорианскому стилю. В этот день у большей части послов выходной, поэтому израильский МИД посетят их заместители, имеющие более низкий дипломатический ранг.