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Пожар на нефтеперабатывающем заводе в Хайфе

Пожар на нефтеперабатывающем заводе в Хайфе
Как сообщает Соломон Манн, израильский город Хайфу вновь охватило пламя – в этот раз пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе. Источник возгорания неизвестен, однако главным очагом пожара является бензохранилище, - передает replyua.net.

На своей странице в Фейсбуке блогер пишет: «В Хайфе снова пожар. На этот раз горит нефтехранилище в порту нефтеперегонного завода. Как сообщают пожарные, огонь не удается контролировать. Будем надеяться, что аммиачные резервуары далеко от пожара». Вследствие произошедшего были перекрыты 4 шоссе, спасателям все еще не удалось взять стихию под свой контроль.

Манн сообщает, что это уже не первый пожар за последнее время на столь опасном объекте. «После двух первых пожаров было принято решение закрыть завод, но суд принял сторону бизнеса и решил, что «рассерженных граждан» слушать нет смысла. Надеюсь, теперь завод все-таки закроют, чтобы это экологическое преступление старой язвы Залива было окончательно закрыто», - отмечает журналист.
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