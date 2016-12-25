Манн о том, чего не знают большинство людей в мире

Соломон Манн на своей странице пишет о том, чего, как выяснилось, не знают большинство людей в современном западном мире – истории государства Израиль в XX веке, в связи с чем, эта тема стала предметом грязных спекуляций, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Древняя история Израиля, конечно же, всем известна по Библии. Средневековая – тоже, наверное, известна каждому образованному человеку из трудов Флавия и Тацита. О том, что после восстания «сикариев» (разбойников) в Эрец Исраэль (Стране Израиля) римские императоры решили положить конец не только самой государственности евреев, но даже воспоминаниям о ней – тоже, наверное, многим известно. Именно тогда Иерусалим был во второй раз разрушен и Храм Всевышнего сметен с лица земли, а на месте Иерусалима в его бывших предместьях возник римский город Элия Капитолина». Блогер продолжает: «Чтобы евреи больше не вспоминали о своей Родине, все имущество Храма было увезено и рассредоточено по разным римским городам. Вся элита населения Иудеи и Израиля вместе с детьми и женщинами были увезены в качестве заложников и раскиданы по разным провинциям огромной Римской Империи. Однако римляне были людьми чести и они почти ли евреев тем, что не сделали их рабами кроме тех, кого захватили во время военных стычек. Большие общины пленных в Германии дали начало общины Ашкеназ, что на древнееврейском значит «север», и Сфарад – отдаленные колонии Рима».
Манн сообщает, что самые высокопоставленные лица и ученые, знающие Тору, были оставлены в почетном плену в Риме. «Чтобы стереть с лица земли само понятие Израиль, победители переименовали эту местность в Палестину – страну филистимлян, которых к тому времени уже вообще не было, а территорию кроме нескольких римских городов сделали непригодной к существованию и поручили охранять от возделывания арабским и сирийским (персоязычным) кочевым союзникам. Так исчез Израиль, и появилась пресловутая Палестина», - объясняет Манн.
Политический аналитик подчеркивает: «Прошли века, но евреи, естественно, не забывали о своей земле. Возвращаться в «Эрец Исраэль» запрещали многие раввины – бытовало мнение, что Всевышний запрещает самовольно возвращаться из Галута, что означает на древнееврейском «изгнание», однако многие все-таки ехали». Манн объясняет, что жили на древнем пепелище и турецкие евреи, которых древнее еретическое учение «каббалистов» освободило от обязанности слушать «чужих» раввинов. Некий самозванец Шабтай Цви, принадлежащий к этому направлению и являющийся родоначальником всех хасидских движений в мире, вообще объявил себя мессией и сказал, что отныне селиться в «Эрец Исраэль» снова стало Мицвой – повелением Всевышнего, обязательным для исполнения.
Манн сообщает: «И вот место, которое вновь расцвело после взятия крестоносцами Иерусалима, а потом снова пережило запустение, стало заселяться евреями. Евреи покупали землю, оформляли на нее документы по праву Оттоманской Империи, которая имела лучшее в мире земельное законодательство, и постепенно выкупали у оттоманских беков и арабских эмиров землю пядь за пядью, как это когда то уже сделал наш праотец Авраам. Многократно возникали споры с арабами, которые узрели в этом золотую жилу: поскольку много земли были пустующими, и евреи, скупив землю, уезжали жить в город, а потом годами не проверяли, что там творится, арабы стали сажать масличное дерево». Блогер объясняет, что это стало проблемой – по турецким правилам, если посадить на земле, собственник которой неизвестен, дерево, и никто с этого момента 3 года не возражал и не подавал в суд, то можно эту землю отнять у хозяина без всякой оплаты аренды. Манн объясняет, что в этом случае возникала коллизия: «Земля будет принадлежать истинному хозяину, но тот, кто посадил дерево, имеет право делать на этой земле все что хочет и прогнать его оттуда нельзя, независимо от того, как долго он там находится. А если он еще и построил там дом, то вообще никогда. Многие евреи снова платили, чтобы вернуть себе землю и таким образом арабы зарабатывали себе на жизнь. Деревья местное население не обрабатывало и урожай не собирало - арабы в основном скотоводы, а не земледельцы. Таким образом, еврейская земля многократно переходила из рук в руки».
Аналитик подчеркивает: «По-настоящему земля начала заселяться в конце XIX начале XX века, когда стало шириться сионистское движение, провозглашенное Венским интеллектуалом Теодором Герцлем, который был крайне шокирован «Делом Дрейфуса». Сперва им не было разницы, где основать государство – многие даже согласны были на Африку. То Англия, то Франция, то Германия предлагали евреям свои отдаленные колонии, но в конечном итоге Герцель и его сионисты осознали, что никуда кроме «Эрец Исраэль» евреев поднять невозможно. С того времени они и сосредоточились на воссоздании национального дома евреев в «Эрец Исраэль».