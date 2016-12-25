Боровой: у Израиля были времена и похуже

На своей странице в Фейсбуке Константин Боровой, известный российский политик, прокомментировал резолюцию против Израиля, принятую в ООН, отметив, что у Израиля были времена и похуже, сообщает replyua.net.
«В мае 1967 года У Тан, генсек ООН, давал распоряжение вывести войска, а через несколько часов после этого распоряжения каирское радио Голос арабов объявило о том, что с этого дня больше нет ни одной международной силы, которая бы выступила в защиту Израиля. Теперь мы не станем проявлять сдержанность», пишет Боровой. По его словам, заявление прозвучало сразу после поспешного вывода сил ООН, и тогда арабское радио подчеркивало, что единственным способом воздействия, который может быть применим в отношении Израиля, станет лишь тотальная война, а ее результатом будет полное уничтожение сионистского государства.
Напомним, что Украина, вслед за другими государствами, поддержала резолюцию против Израиля. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр страны, уже заявил о том, что отменил визит Владимира Гройсмана в Израиль, который должен был состояться на следующей неделе. Израильские власти отметили, что примут жесткие меры против стран, проголосовавших за резолюцию.