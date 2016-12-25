Гройсман не поедет в Израиль: Нетаньяху отменил визит премьера Украины

Из-за голосования в ООН против Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит Владимира Гройсмана, сообщает replyua.net со ссылкой на израильские источники.
В сообщении израильских СМИ говорится о том, что Нетаньяху накануне заявил, что будет жестко действовать в отношении государств, проголосовавших за антиизраильскую резолюцию в ООН. Вечером 24 декабря израильский премьер отменил визит своего коллеги из Украины на том основании, что эта страна также проголосовала против Израиля, и эта мера является знаком протеста. Напомним, что визит Гройсмана в Израиль был запланирован на следующей неделе. Израильские чиновники также заявили, что премьер Украины является чистокровным евреем, и он лично не стал бы голосовать за резолюцию, однако Порошенко принял такое ужасающее решение после очередных телефонных переговоров с Байденом.
«Израиль в целом и Нетаньяху в частности возмущены поступком Украины, поэтому власти страны делают ответный шаг – Гройсман не сможет посетить Израиль», говорится в сообщении. Нужно отметить, что Гройсман уже прокомментировал это решение и подчеркнул, что может понять израильские власти.