Израиль депортировал лауреата Нобелевской премии мира

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня в секторе Газа произошел беспрецедентное события – израильские ВМС перехватили корабль, пытавшийся прорвать блокаду сектора Газа, на борту которого находились тринадцать пропалестинских женщин-активисток, в том числе лауреат Нобелевской премии мира ирландка Мейрид Корриган.
Как известно, Израиль блокирует порт в секторе Газа с 2008 года. Судно под голландским флагом, перевозившее 13 активистов, было перехвачено в 60 километрах от побережья Газы и сдалось без всякого сопротивления. Все женщины, находившиеся на борту, были переданы правоохранительным органам Израиля.
Сабина Хаддад, пресс-секретарь МВД Израиля заявила: «Одиннадцать из задержанных пассажиров этого судна получили возможность выехать из страны в течение ближайших 96 часов, однако отказались. Двое других женщин, а также журналисты, покинули Израиль сегодня». Судно, на котором активистки пытались прорвать блокаду, чтобы привлечь внимание общественности к событиям на Ближнем Востоке, в частности – палестино-израильскому конфликту, находится в израильском порту города Ашдода, оно принадлежит Международной флотилии коалиции свободы – организации, поддерживающей Палестину. Ее главный офис находится в Европе.
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