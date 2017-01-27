валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы

В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы
Хусам Зомлот, советник по стратегическим вопросам президента Палестинской автономии, несколько часов назад заявил о том, что Палестина получила средства от США, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о 221 миллионе долларов, который распорядился выделить Палестине Барака Обама за несколько часов до того, как покинул пост президента Соединенных Штатов. «Администрация Обамы издала указ о выделении 221 миллиона долларов Палестине, и мы уже получили эту сумму. США перевели нам эти средства», заявил Зомлот. Кроме того, советник президента подчеркнул, что Соединенные Штаты останутся крупнейшим донором экономики Палестинской автономии в будущем.

Нужно отметить, что примерно в то же время, когда прозвучало заявление Зомлота, многие западные СМИ передали информацию о том, что якобы администрация Дональда Трампа заморозила указ Обамы о переводе средств Палестине. СМИ заверили, что Госдеп США уже успел уведомить Рами Хабдаллаха, премьера Палестины, о замораживании распоряжения экс-президента США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В МЗС РФ істерика через події на Донбасі
Важное за сутки

Последние новости

Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії

Портніков: Путіна чекає доля Лукашенка

МЗС України: Росія демонструє готовність до повномасштабного вторгнення

Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются

Ученый-американист: Трамп спровоцирует три масштабных конфликта

Крим впевнено стає островом політичних в’язнів - блогер

Канада передала Киеву 10 автомобилей «скорой помощи»

Мэй посоветовала Трампу быть осторожным с Путиным

Стала відома дата проведення переговорів між Трампом та Путіним

Франсуа Фийон не исключил отказа от участия в президентской гонке

В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы

Загострення ситуації в АТО: ЗСУ зазнали втрат

Эксперт рассказал, станет ли Трамп приносить Украину в жертву

Среди трудовых мигрантов в Эстонии больше половины – граждане Украины

У Білому домі придумали, як змусити Мексику фінансувати будівництво стіни на кордоні з США

Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы

Експерт розповів, чому Києву необхідно мати «план Б» у протидії російській агресії

Росс: Парубия ждут финансовые трудности и семейные проблемы

 Новости за день