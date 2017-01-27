В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы

Хусам Зомлот, советник по стратегическим вопросам президента Палестинской автономии, несколько часов назад заявил о том, что Палестина получила средства от США, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет о 221 миллионе долларов, который распорядился выделить Палестине Барака Обама за несколько часов до того, как покинул пост президента Соединенных Штатов. «Администрация Обамы издала указ о выделении 221 миллиона долларов Палестине, и мы уже получили эту сумму. США перевели нам эти средства», заявил Зомлот. Кроме того, советник президента подчеркнул, что Соединенные Штаты останутся крупнейшим донором экономики Палестинской автономии в будущем.
Нужно отметить, что примерно в то же время, когда прозвучало заявление Зомлота, многие западные СМИ передали информацию о том, что якобы администрация Дональда Трампа заморозила указ Обамы о переводе средств Палестине. СМИ заверили, что Госдеп США уже успел уведомить Рами Хабдаллаха, премьера Палестины, о замораживании распоряжения экс-президента США.