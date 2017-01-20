Манн: операция по штурму приняла неожиданный оборот

Политический обозреватель сообщает, что в Ираке продолжается битва за Мосул. Иракская государственная армия при поддержке армии США продвигается вперед очень медленно и не блещет успехами, - передает replyua.net.
Соломон Манн на своей странице в Facebook сообщает: «Чтобы все газеты мира не кричали что война с ИГИЛ – очередное поражение Барака Обамы, сегодня прямо перед его уходом, иракская армия сообщила NYT, что «восточная часть северной части» Мосула (довольно нелепое деление) взята американо-иракскими силами».
Блогер продолжает: «Тем не менее, если говорить правду, осада Мосула идет ни шатко, ни валко: американские военные готовятся уменьшать военное присутствие после вступления в должность нового президента США, а шиитские группировки, поддерживаемые Ираном, вновь начали ссориться с курдами и не видно конца перепалкам». По словам Манн, часть игиловцев, осенью покинувших Мосул и ушедших в Ракку, по неизвестной пока причине покинули ее и снова начинают строить базы в Ираке, но на этот раз уже в тылу осаждающих Мосул сил. Он пишет: «Как развернутся события в Ираке можно только предполагать, но уже практически никто не ожидает, что американцы повернут на осаду Ракки».