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ОАЭ собирается инвестировать в возобновляемые источники энергии более 160 миллиардов долларов

ОАЭ собирается инвестировать в возобновляемые источники энергии более 160 миллиардов долларов
Издание «Independent» пишет, что Объединенные Арабские Эмираты заявили, что намерены инвестировать 163 миллиардов долларов в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, - передает replyua.net.

ОАЭ заявили, что главной экономической целью для них на данный момент является постепенный отказ от нефтедобывающего бизнеса и инвестирование в возобновляемые источники энергии. Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум Саид представил сегодня новую энергетическую стратегию. Он отметил: «Эта стратегия позволит нам сбалансировать наши экономические потребности с нашими экологическими целями». Он добавил: «Тот, кто не думает об энергии, не думает о будущем».

Правительство ОАЭ подчеркнуло, что они добились больших достижений в разработке единой энергетической стратегии для всей страны. Премьер-министр заявил, что ОАЭ имеет не только огромные запасы нефти, но и огромный потенциал солнечной энергии, который до этого вообще не использовался. Аналогичные проекты скоро запустят и другие страны Персидского залива – Кувейт и Катар в первую очередь. Согласно плану ОАЭ, к 2050 году 44% всей производимой ею энергии будет поступать за счет возобновляемых источников энергии.
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