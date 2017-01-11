В Ірані відбувся антиросійський мітинг

В іранському місті Тегеран відбувся мітинг протесту поруч з будинком, в якому розташовується посольство Росії, про це повідомляє replyua.net з посиланням на УНІАН. При цьому зазначається, що журналіст Ахмад Пархізі на своїй сторінці в Twitter опублікував відео цієї події. Учасники мітингу гучно вигукували антиросійські лозунги: «Геть Росію» та «Російське посольство – це гніздо шпигунів».
Зазначається, що учасники мітингу заявили, що протестують проти дій Росії на Близькому Сході. З огляду на відео, учасниками акції протесту стали декілька тисяч громадян. Ця акція в іранській столиці відбулася відразу по завершенню церемонії поховання колишнього президента країни Хашемі Рафчвнджані, котрий помер 8 січня.
Раніше повідомлялося, що есмінцем американських ВМС «Махан» були здійснені попереджувальні вистріли у бік кораблів, які належать Ірану. Цей випадок трапився в районі Ормузької протоки в той час, коли 4 катери Корпусу охорони ісламської революції на високій швидкості наблизилися до американського військового корабля. ЗМІ повідомляють, що іранські катери наблизилися до есмінця США на відстань 800 метрів. З боку американського есмінця в бік кораблів Ірану було здійснено три попереджувальних вистріли.