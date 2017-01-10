Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

«Independent» сообщает, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас крайне обеспокоен намерением Дональда Трамп сразу после инаугурации перенести посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле в Иерусалим, - передает replyua.net.
СМИ сообщает, что лидер Палестинской автономии направил личное письмо Трампу с угрозами. В нем Аббас пишет, что эти действия американского президента «обернутся катастрофой для процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта». Также лидер Палестины раскритиковал намерение Трампа назначить послом США в Израиле Дэвида Фридмана. Аббас подчеркнул, что перемещение посольства «равносильно объявлению войны».
Как сообщалось ранее, Трамп неоднократно озвучивал, что собирается сделать в первые 100 дней своего президентства. В числе первый шагов, которые он пообещал предпринять, было названо перенесение посольства США в Израиле в Иерусалим, что фактически, будет означать признание израильского статуса города, являющегося предметом давнего территориального спора между странами – Палестина считает Восточный Иерусалим своей территорией. Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что США должны наконец-то пойти на этот шаг.