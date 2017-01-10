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Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа
«Independent» сообщает, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас крайне обеспокоен намерением Дональда Трамп сразу после инаугурации перенести посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле в Иерусалим, - передает replyua.net.

СМИ сообщает, что лидер Палестинской автономии направил личное письмо Трампу с угрозами. В нем Аббас пишет, что эти действия американского президента «обернутся катастрофой для процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта». Также лидер Палестины раскритиковал намерение Трампа назначить послом США в Израиле Дэвида Фридмана. Аббас подчеркнул, что перемещение посольства «равносильно объявлению войны».

Как сообщалось ранее, Трамп неоднократно озвучивал, что собирается сделать в первые 100 дней своего президентства. В числе первый шагов, которые он пообещал предпринять, было названо перенесение посольства США в Израиле в Иерусалим, что фактически, будет означать признание израильского статуса города, являющегося предметом давнего территориального спора между странами – Палестина считает Восточный Иерусалим своей территорией. Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что США должны наконец-то пойти на этот шаг.
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