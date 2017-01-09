Экс-президент Ирана Рафсанджани умер от сердечного приступа

Reuters пишет, что бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани был госпитализирован в воскресенье с сердечным приступом. Спасти его жизнь не удалось – медики констатировали смерть на 82-м году жизни, - передает replyua.net.
Рафсанджани при жизни все еще оставался очень влиятельным политиком, поэтому его уход стал настоящим ударом по умеренным политическим силам и реформистам – они лишились своего самого влиятельного сторонника. Также в некоторых политических спорах он выступал арбитром между парламентом и правительством страны. Государственные СМИ Ирана пишут, что политик был доставлен в больницу с тяжелым сердечным приступом, и врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако их усилия не увенчались успехом.
Вокруг больницы в Тегеране, где умер Рафсанджани, собралась толпа иранцев, которые пришли, чтобы с ним проститься. В знак траура все государственные телеканалы в левом углу экрана разместили черное знамя. Сын Рафсанджани, отбывающий наказание за коррупционное преступление в виде лишения свободы, также прибыл в больницу, чтобы проститься с отцом – его привели из тюрьмы под конвоем.