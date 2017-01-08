Власти Саудовской Аравии заявили об убийстве террориста ИГИЛ

Associated Press сообщает, что полиция Саудовской Аравии заявила сегодня, что убила человека, планировавшего в июле 2016 года нападение на одно из самых святых мест ислама. Террорист ИГИЛ вместе с напарником умер во время перестрелки в субботу в Эр-Рияде, - передает replyua.net.
Полиция Саудовской Аравии заявляет, что погибший является бывшим студентом, получавшим государственную стипендию, однако отказавшимся от своих исследований, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Министр внутренних дел заявил, что на теле погибшего был обнаружен пояс шахида, а в руке он сжимал автомат.
Также полиции стало известно, что Таий бен Салем бин Йаслам аль-Сайари изготовил бомбу, которую использовал для нападения, совершенного 4 июля за пределами мечети Медины, в которой был похоронен пророк Мухаммед. В результате нападения погибли четыре офицера сил безопасности и были ранены пятеро. Террорист учился ранее в Новой Зеландии, однако бросил учебу и уехал в Сирию, чтобы воевать в гражданской войне. После этого он побывал в Турции, Судане и Йемене, прежде чем вернулся в королевство.