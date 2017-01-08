Турецкие спецслужбы задержали четырех чеченцев, направлявшихся в Сирию

В южной части Турции сотрудниками спецслужб были задержаны четверо чеченцев, направлявшихся в Сирию с целью принять участие в боях на стороне террористических групп, передает reolyua.net со ссылкой на издание Haberturk. Сообщается, что задержание граждан Чечни произошло на территории провинции Мерсин. В соответствии с информацией спецслужб Турции, злоумышленники должны были добраться до Сирии и там присоединиться к рядам террористической группы ИГ.
В свою очередь, информации журналистов Anadolu, у задержанных нашли документацию о подтверждении личности Мансура Хатты, Ахмета Рафиа, Фуата Аланмара и Хусейна Амада. По информации агентства, удостоверения личности беженцам из сирийской территории выдавали по решению турецких властей. Согласно решению суда, задержанные были отправлены под арест.
Ранее появилась информация, что впервые спецслужбы России признали, что военные их страны участвовали в конфликте в Сирии летом 2013 года, поддерживая террористов. Как раз тогда возглавляющий ФСБ Александр Бортников сообщил, что на стороне радикально настроенных групп воюет две сотни российских граждан. А в марте прошлого года в МВД появилась информация о том, что количество россиян-боевиков составило 3417.