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Іран і Туркменістан не змогли домовитись щодо газу

Іран і Туркменістан не змогли домовитись щодо газу
Тегеран заявив, що попередні домовленості між двома державами щодо постачання газу було порушено, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні Іранською національною газовою компанією було поширено заяву про те, що туркменська сторона, всупереч попереднім домовленостям, припинила постачати природний газ на територію Ірану у зв’язку з неоплатою. Тегеран заявив, що Ашхабад поставив вимогу щодо негайної сплати заборгованості, хоча раніше погодився надати відстрочку за платежем. Більше того, сторонами все ще не узгоджено порядок і форму оплати. Туркменська сторона ці заяви поки що не коментувала.

Нагадаємо, заборгованість Ірану перед Туркменістаном вже сягнула одного мільярда восьмисот мільйонів доларів США. Раніше сторони заявили, що домовились про розстрочку платежу. Іран, який сам є однією з держав із найбільшими запасами природного газу, з 1997 року купує блакитне паливо в Туркменістані – за підрахунками Тегерану, це дешевше, ніж побудова трубопроводу для транспортування газу власного видобутку до північного Ірану. Щорічний обсяг постачання газу з Туркменістану до Ірану становить до десяти мільярдів кубометрів.
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