У Стамбулі впізнали 35 жертв теракту

Турецькі правоохоронці продовжують свою роботу над розслідуванням теракту, який відбувся у новорічну ніч у Стамбулі, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, поліція Стамбулу повідомила про впізнання тридцяти п’яти з тридцяти дев’яти жертв терористичного акту в одному з нічних клубів Стамбулу. Серед жертв нападника було двадцять п’ять чоловіків та чотирнадцять жінок. Одинадцять осіб виявились турецькими громадянами – їх тіла вже віддані для поховання родичам і близьким. Ще двадцять чотири жертви були іноземними громадянами. Найбільше з них мали підданство Саудівської Аравії. Крім того, серед померлих виявились канадці, бельгійці, тунісці, індійці, сирійці, ізраїльтяни та ліванці. Особу ще чотирьох жертв нападу встановити поки що не вдалось.
Нагадаємо, сьогодні вночі у нічному клубі Reina у Стамбулі відбулась стрілянина. Нападник дочекався моменту, коли для святкування Нового року у приміщенні збереться більше півтисячі осіб, відтак відкрив по них вогонь з автоматичної зброї. Поранення отримали сімдесят осіб, тридцять дев’ять загинули. Українське консульство повідомляє, що серед загиблих немає громадян України. У зв’язку з терактом консули відкрили у Стамбулі гарячу лінію.