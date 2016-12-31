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Отношения Саудовской Аравии и Египта резко обострились из-за территориального спора

Отношения Саудовской Аравии и Египта резко обострились из-за территориального спора
Reuters пишет, что египетский апелляционный суд сегодня подтвердил законность решения правительства о передаче контроля над двумя островами в Красном море – Тиран и Санафир, что повлекло очередную волну уличных протестов, - передает replyua.net.

Сегодня Египетский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о признании законным намерения правительства о передаче этих территорий в собственность Саудовской Аравии. Оба острова ранее принадлежали Саудовской Аравии и использовались Египтом лишь для размещения на них военных баз.

Соглашение о передаче территорий было подписано еще в апреле, однако вызвало протесты у многих египтян. Они полагают, что необитаемые острова должны принадлежать Египту. Уличные протесты стали источником напряжения между странами. Саудовская Аравия даже прекратила на время поставки бесплатного топлива в Египет, которое предоставляла ему в качестве международной помощи. Сегодняшнее решение суда должно разрядить обстановку и обеспечить прохождение процедуры ратификации – закон о ратификации соглашения был направлен в парламент на прошлой неделе.
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