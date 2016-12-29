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Власти Ирака перешли ко второй стадии наступательной операции на Мосул

Власти Ирака перешли ко второй стадии наступательной операции на Мосул
Reuters пишет, что сегодня иракская армия и поддерживающая ее коалиция перешли ко второй стадии наступательной операции на Мосул, удерживаемый террористами «Исламского государства», -передает replyua.net.

Основные силы наступающей армии были направлены на восточные районы города – местность, где войскам коалиции так и не удалось продвинуться вперед в течение последнего месяца. В ходе предыдущих операций иракским войскам при поддержке американских военных удалось отбить у джихадистов ИГИЛ лишь одну четвертую часть города. Операция по освобождению Мосула от террористов «Исламского государства» может стать последней военной операцией вооруженного конфликта в Ираке, который был начат США в 2003 году с целью свержения Саддама Хусейна.

В наступательной операции на восточные районы Мосула принимают участие более 5000 военнослужащих и сотрудников федеральной полиции, перераспределенных из южных окраин города. Генерал-лейтенант, командующим этим наступлением, отметил, что они планируют захватить центр города в течение ближайших трех дней, а после чего и всю восточную часть Мосула.
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