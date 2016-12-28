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В рядах ИГИЛ воюют более 2000 подданных Саудовской Аравии

В рядах ИГИЛ воюют более 2000 подданных Саудовской Аравии
Издание «Independent» сообщает, что в рядах террористической организации «Исламское государство» воюют более 2000 подданных Саудовской Аравии – такую статистику сегодня озвучило Министерство внутренних дел страны, - передает replyua.net.

Власти Саудовской Аравии официально признали, что более 2000 жителей страны участвуют в вооруженных конфликтах в рядах ИГИЛ за рубежом. Большинство из них - 1540, как полагает Министерство внутренних дел Саудовской Аравии, находятся на территории Сирии, Йемена, Пакистана, Афганистана и Ирака.

Власти страны подчеркивают, что ведут борьбу с этой преступной деятельностью. Министр Мансур аль-Турки заявил, что 73 саудовца были арестованы за рубежом за «деятельность, связанную с терроризмом», однако не стал уточнять, как много из них находились именно в рядах ИГИЛ. Также чиновник признал, что как минимум 2093 саудовца участвуют в вооруженных конфликтах за рубежом по собственной инициативе – то есть, они не выполняют официальные государственные боевые миссии.
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