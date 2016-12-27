Ресторатора арестовали в Турции за отказ принести чай президенту страны

Издание «Independent» пишет, что сегодня в Турции был арестован сотрудник кафетерия оппозиционной газеты «Cumhuriyet» - одного из немногих СМИ, которые все еще продолжают работать, несмотря на то, что они не поддерживают политику Тайипа Эрдогана, - передает replyua.net.
Сенол Буран, руководящий кафетерием в газете «Cumhuriyet», был арестован сегодня после того, как он заявил, что отказывается обслуживать президента страны – Эрдоган попросил принести ему чай. Эти действия сотрудника кафе были расценены как оскорбление президента, преследуемые в Турции в уголовном порядке.
Адвокаты Бурана заявляют, что их подзащитному угрожают четыре года лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО, у него дома был проведен обыск. В течение последнего полугодия адвокаты Эрдогана подали более 1800 заявлений об оскорблении президента, что повлекло аналогичное число уголовных расследований. В числе лиц, обвиненных в оскорблении президента страны множество карикатуристов, экс-мисс Турции, а также даже ученики школ.