Пакистан погрожував Ізраїлю ядерним ударом

Неправдиве повідомлення в ЗМІ призвело до міжнародного скандалу, що міг вилитись в обмін ядерними ударами, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали, опубліковані ресурсом «Радіо Свобода».
Так, відразу два знаних видання – пакистанське інформаційне агентство Dawn та американське The New York Times поділились напруженою історією, яка трапилась у двосторонніх відносинах між Ізраїлем та Пакистаном. Так, кількома днями раніше, ізраїльська газета AWD News, яка відома тим, що часто поширює фейкові новини, розмістила заяву очільника оборонного відомства Ізраїлю Моше Яалона – міністр оборони буцімто сказав, що «поки Пакистан необдумано вводитиме свої війська на територію Сирії, ми його зруйнуємо ядерними ударами».
Незважаючи на те, що заява була неправдивою, пакистанський колега Яалона Хаваджа Асіф сприйняв її за «чисту монету» і відреагував. Так, у своєму Twitter він написав, що «погрожуючи Пакистану ядерним ударом, Ізраїль, ймовірно, забуває, що Ісламабад теж володіє ядерною зброєю». Вже на наступний день оборонне відомство Ізраїлю оприлюднило заяву, в якій запевнило, що слова, поширені виданням AWD News, не мають нічого спільного з реальністю.