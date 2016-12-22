Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

Соломон Манн прокомментировал сообщения в СМИ об окончании эвакуации из Восточного Алеппо всего гражданского населения, что ознаменовало собой новую эру в сирийском вооруженном конфликте – Башар Асад взял город под свой полный контроль, - передает replyua.net.
На своей странице в социальной сети Facebook блогер сообщает: «Многолетняя эпопея Алеппо закончилась. Сирийская армия полностью взяла город под контроль. Последняя колонна техники вышла сегодня несколько часов назад, увозя боевиков «Джабхад ан-Нусра» и членов их семей в сторону Идлиба». Он добавляет: «По сведениям из среды «повстанцев», последнюю группу отказавшихся оставить город и стрелявших по гуманитарной колонне террористов уничтожили сами боевики «Ан-Нусра» обвинив их в неподчинении и провокации».
Аналитик подчеркивает: «Конечно, даже взятые руины города пока еще представляют опасность, но в ближайшую неделю сирийская армия закончит «зачистку» и пока неизвестно, куда она оттуда двинется».