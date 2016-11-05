Іракські військові успішно просуваються до Мосула

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Операція зі звільнення іракського міста Мосул від бойовиків угрупування Ісламська держава просувається доволі успішно, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації видання «Радіо Свобода».Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, бійці іракських збройних сил просунулись відразу на кількох напрямках. На південному напрямку було встановлено контроль над містечком Хаммам аль-Aліл, яке знаходиться на відстані всього п’ятнадцять кілометрів від Мосулу. Щоправда, речники іракських сил безпеки не уточнили, чи звільнено місто від терористів повністю, лише зазначили, що його центр контролюється урядовими військами. На східному напрямку вояки антитерористичної коаліції продовжують утримувати шість районів, прилеглих до Мосулу. Також доволі успішними були бойові дії на північному напрямку, де урядові війська просунулись вздовж річки Тигр. Військові командувачі Іраку запевняють журналістів, що знаходяться в чотирьох кілометрах від Мосульського летовища.Нагадаємо, операція щодо звільнення Мосулу розпочалась в середині минулого місяця. Наразі місто, де лишається понад мільйон мирних мешканців, все ще переважно контролюється терористами ІД, які захопили його ще в 2014 році.