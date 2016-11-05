валюта
СпецтемаГоворухин поставил на место Поклонскую

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Іракські військові успішно просуваються до Мосула
Операція зі звільнення іракського міста Мосул від бойовиків угрупування Ісламська держава просувається доволі успішно, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, бійці іракських збройних сил просунулись відразу на кількох напрямках. На південному напрямку було встановлено контроль над містечком Хаммам аль-Aліл, яке знаходиться на відстані всього п’ятнадцять кілометрів від Мосулу. Щоправда, речники іракських сил безпеки не уточнили, чи звільнено місто від терористів повністю, лише зазначили, що його центр контролюється урядовими військами. На східному напрямку вояки антитерористичної коаліції продовжують утримувати шість районів, прилеглих до Мосулу. Також доволі успішними були бойові дії на північному напрямку, де урядові війська просунулись вздовж річки Тигр. Військові командувачі Іраку запевняють журналістів, що знаходяться в чотирьох кілометрах від Мосульського летовища.

Нагадаємо, операція щодо звільнення Мосулу розпочалась в середині минулого місяця. Наразі місто, де лишається понад мільйон мирних мешканців, все ще переважно контролюється терористами ІД, які захопили його ще в 2014 році.

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
13055

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

Единственное министерство, не тронутое люстрацией, - это МВД, - Доник

Новий теракт в Сомалі

В Минске нашли незадекларированный самолет Тимошенко

Переграв? Польща розмістить батальйон НАТО в 70 кілометрах від Калінінградської області

Таран объяснил, почему активисты также должны декларировать свои доходы

Відносини Росії і США впали нижче плінтуса – Медведєв

В пока Россия в Крыму, там будет царить беспредел, - правозащитник

 Новости за день