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Курские женщины провели успешную операцию против ИГИЛ в Мосуле

Курские женщины провели успешную операцию против ИГИЛ в Мосуле
Reuters сообщает, что на стороне правительственных войск Ирака воюет отдельное подразделение курдских боевиков, состоящее только их женщин. Сегодня им удалось провести успешную операцию в Мосуле. Они заявляют: «Мы вызовем гнев Daesh, мы покажем им, что мы не боимся» – об этом передает replyua.net.

В состав крупного курдского вооруженного подразделения входят 600 бойцов, 200 из которых – женщины. Все они являются членами «Партии свободы Курдистана». Эти женщины оставили свою привычную жизнь в Иране для борьбы с бескомпромиссными суннитскими боевиками. Боевики ИГИЛ сегодня намеренно открыли огонь из минометов по позициям подразделения, пытаясь их деморализовать. В ответ на это иранские женщины взяли в руки громкоговорители и ответили джихадистам пением. Они заявили: «Мы хотели вызвать их гнев, показать Daesh, что мы не боимся». Завершив пение, женщины обстреляли позиции боевиков Исламского государства из пулеметов.

Как известно, специальные правила, разработанные руководством ИГИЛ, запрещают любое пение и музыку. Женщины, попавшие в плен ИГИЛ, чаще всего становятся сексуальными рабынями.

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